"Vorrang für Kinder" startet wieder

Mit Beginn des neuen Schuljahres ist wieder besondere Vorsicht im Straßenverkehr geboten. Darauf macht die Aktion " Vorrang für Kinder" aufmerksam, die am Sonntag, 1. September startet und die der KURIER gemeinsam mit der Polizei organisiert.

Die kommende Woche steht auch im KURIER ganz im Zeichen der Sicherheit der kleinsten Mitbürger. Täglich werden Tipps und Tricks für den sicheren Schulweg publiziert, in der Sonntagsausgabe etwa liegt ein praktischer Stundenplan bei, auch hier gibt es Verhaltenstipps für Jung und Alt. Einige dieser Stundenpläne werden auch an den Punkten, wo die Polizei kontrolliert, verteilt werden. Wer die Regeln darauf befolgt, wird immer sicher in die Schule gelangen.

Der "Vorrang für Kinder-Stundenplan" zum Download