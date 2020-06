Vorrang für Kinder: "Es geht um unsere Kinder"

Auch die österreichische Polizei unterstützt die Aktion wieder nach allen Kräften, allein in Wien sind in der ersten zwei Schulwoche Sonder-Planquadrate in ebenso vielen Bezirken an Zebrastreifen rund um Schulen eingeplant. Einige Orte davon sind jene, auf die unsere Leser in den vergangenen Monaten aufmerksam gemacht haben. Nicht alle Plätze konnten im letzten Jahr überwacht werden, einige werden diesmal an der Reihe sein. Doch nicht Strafen, sondern Bewusstseinsbildung ist dabei das Wichtigste.