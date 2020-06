So wird der Schulweg für die Kinder sicherer

Der KURIER war auch diese Woche gemeinsam mit der Polizei im Einsatz. Pünktlich vor Schulbeginn, um 7.30 Uhr, postierte sich die Polizei vor der Kreuzung Reisnerstraße / Ecke Strohgasse im dritten Wiener Gemeindebezirk. "Diese Ecke kontrollieren wir ständig und oft mehrmals am Tag", erklärt Bezirksinspektor Alexander Schönauer.

Mittels Laser­pistole wurden die Temposünder aufgespürt. Katharina Jann war sehr froh über die Aktion. Sie bringt ihre sechsjährige Tochter Lilly täglich in die Volksschule Reisnerstraße: "Es ist sehr beruhigend, dass jemand da ist und schaut, dass unsere Kinder sicher in die Schule kommen." Renate Steinmann stimmt ihr zu: "Bei den Autofahrern ist das Bewusstsein zwar am Anfang des Schuljahres da, aber dann gerät es in Vergessenheit. Dass es da eine Initiative vom KURIER gibt, finde ich toll."