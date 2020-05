Sicherheit auf dem Schulweg: Üben, üben, üben

Was dem KFV noch wichtig ist: "Das ,Mama-Taxi' vermeiden", warnt Robatsch. "Kinder sollten möglichst nicht mit dem Auto in die Schule gebracht oder abgeholt werden. Eltern gefährden durch den Pkw-Transport ihres Kindes von und zur Schule die zu Fuß gehenden Schüler durch den zusätzlichen Verkehr und die Park- und Wendemanöver beim Aussteigen." Geht's nicht anders, dann das Kind zur Gehsteigseite hin aussteigen lassen und beim Abholen nicht auf der gegenüber liegenden Straßenseite warten.



Bereits seit Jahrzehnten gibt es auch die diversen Verkehrs(kinder)gärten, wo die Kleinen mit Bodenmarkierungen, Ampeln und Tafeln vertraut gemacht werden. Johannes Ruppitsch, Verkehrserzieher bei der Kärntner Polizei, weiß: "Hier werden die ersten Schritte gesetzt, aber der Schwerpunkt liegt eher auf der Umgebung der Schule, um die Verkehrswirklichkeit zu vermitteln." Solche Anlagen bestehen in Klagenfurt, Wolfsberg, Villach und St. Veit/ Glan. Auch Schulverkehrserziehung durch die Polizei wird nach wie vor betrieben. Ruppitsch: "Hier wird vor allem auf die Eigenheiten im Umkreis der Schule eingegangen. Die Kinder zeichnen einen Plan von ihrem persönlichen Weg, der dann mit seinen Gefahrenstellen besprochen wird."



Zweimal kommen die Polizisten in jede Klasse, dann geht es "hinaus in die Realität". "Alles wird in kleinen Schritten geübt, weil die Konzentrationsfähigkeit bei den Kleinen noch nicht so hoch ist", erklärt Ruppitsch.