Zwei Frauen nach Überfall auf Trafik in Vorarlberg festgenommen

Zwei Frauen im Alter von 36 und 39 Jahren sind Freitagnachmittag nach einem Überfall auf eine Trafik in Hohenems festgenommen worden.

Die Jüngere hatte eine Angestellte bedroht und Bargeld gefordert. Zudem zog sie eine vermeintliche Kundin - die eigentlich eine Komplizin war - an sich und bedrohte diese mit einem Taschenmesser.

Die Angestellte schlug die Angreiferin in die Flucht, nachdem sie einen Pfefferspray in die Hand genommen hatte, berichtete die Polizei am Sonntag.

Bei einer Fahndung wurde die 36-Jährige in der Nähe der Trafik festgenommen. Es stellte sich laut Polizei während der Ermittlungen heraus, dass das angebliche Geiselopfer eine Mittäterin sein dürfte.

Die tatverdächtigen Frauen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt eingeliefert.