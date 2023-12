Virales Video: Fünf Jahre Haft für gescheiterten Trafikräuber

Ein 35-Jähriger, der sieben Raubüberfälle in der Steiermark und im Burgenland begangen haben soll, ist am Mittwoch am Landesgericht Eisenstadt zu fünf Jahren unbedingter Haft verurteilt worden.

Der Steirer hatte von März bis August vergangenen Jahres meist in Tankstellen, aber auch in Trafiken und einem Wettbüro mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugpistole Bargeld gefordert. Vor Gericht legte er ein umfassendes Geständnis ab.

