Markus Wallner: Der ÖVP-Landeschef will es zum dritten Mal wissen

Dennoch wird in erster Linie Wallner über die Zusammensetzung der künftigen Vorarlberger Landesregierung entscheiden. Im Sinne einer optimalen Verhandlungsposition dürfte seine Hoffnung sein, dass sich rechnerisch zwei Zweier-Konstellationen ausgehen - Schwarz-Grün oder Schwarz-Blau. Man werde sich alle Optionen genau anschauen, stellte Wallner Wochen vor der Wahl in Abrede, dass eine Entscheidung in die eine oder andere Richtung schon gefallen sei.

Pragmatisch oder Stillstand?



Auszugehen ist davon, dass Wallner - egal in welcher Konstellation - sich selbst treu bleiben wird: Im (politischen) Alltag tritt er geerdet, nicht zu laut und sachlich-nüchtern auf. Er vermittelt dabei auch stets gelassene Freundlichkeit und einen Schuss Dynamik, den man in Vorarlberg mit den Worten "all dra" (etwa: immer am Werkeln) beschreibt. Anstelle von Ideologie herrscht bei Wallner Pragmatik vor. Gerade deshalb hat die Zusammenarbeit mit dem pragmatischen Johannes Rauch (Grüne) gut funktioniert. Freilich gilt: Was Wallner Kompromiss nennt, heißen seine Kritiker zuweilen Mutlosigkeit. Auch Stillstand wird ihm vorgeworfen.