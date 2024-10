Vorarlberger Gericht wies Brandstifter in Anstalt ein

Ein 28-jähriger Brandstifter ist am Montag vom Landesgericht Feldkirch für 18 Monate in eine Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher eingewiesen worden.

Er hatte im Mai in Blons (Großwalsertal) im Zustand voller Berauschung ein Haus in Brand gesteckt und die Feuerwehrmänner mit gezücktem Messer vom Löschen abgehalten. Das Gebäude brannte nieder, der Schaden beläuft sich auf 1,6 Mio. Euro . Das Urteil ist rechtskräftig.

Bereits im April auffällig

Der aus Syrien stammende 28-Jährige war bereits Ende April beim Anpöbeln von Passanten in Dornbirn aufgefallen. Als die Polizei einschritt, leistete er Widerstand. Eine Woche später übernachtete er bei einem Bekannten in Blons.

Im Laufe der Nacht zündete er in einem durch Cannabismissbrauch ausgelösten Drogenrausch Papier an und entfachte ein Feuer. Der Bekannte wachte auf und wollte die Flammen löschen, doch wurde er vom 28-Jährigen durch Messerfuchteln daran gehindert. Da der Mann nichts ausrichten konnte, begab er sich in weiterer Folge ins Freie.