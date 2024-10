Nur zwei Wochen nach der Nationalratswahl steht die Vorarlberger Landtagswahl an. Die Ausgangslage dafür verspricht Hochspannung: Laut Umfrage ist der Abstand zwischen ÖVP und FPÖ auf den ersten beiden Plätzen nur gering.

Bei der Landtagswahl 2019 landete die ÖVP bei 43,53 Prozent (plus 1,74), damit war sie allen anderen Parteien mehr als deutlich voraus. Auf Platz zwei lagen die Grünen als Regierungspartner der ÖVP mit einem Stimmenanteil von 18,89 Prozent (plus 1,75) noch vor den von "Ibiza-Gate" erschütterten FPÖ (13,93 Prozent, minus 9,49).

Es folgten die in Vorarlberg traditionell schwache SPÖ (9,46 Prozent, plus 0,69) und die Neos (8,51 Prozent, plus 1,62), die beide unterhalb der Zehn-Prozent-Schwelle blieben.