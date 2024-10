Schon bei der Nationalratswahl war diese Kleingemeinde klar an die FPÖ gegangen. Selbst im tiefschwarzen Großen Walsertal setzte es Rückgänge:

Im Bregenzerwald gab es ebenso Verluste, etwa in Buch (minus 5,88 Punkte), Bizau (minus 9,97 Punkte), wie in Eichenberg (Bez. Bregenz), wo ein Minus von 17,17 Prozentpunkten und eine Zustimmung von 60,85 Prozent resultierte.

Praktisch im selben Maß gewannen auch dort die Freiheitlichen dazu, sie erreichten ein Plus von 15,58 Prozentpunkten und kamen auf 18,78 Prozent. In Laterns (Bezirk Feldkirch) zeigt sich ein Stimmentausch: Die ÖVP verlor 17,10 Punkte und kam auf 50 Prozent, die FPÖ gewann 18,00 Prozentpunkte dazu und erzielte 27,66 Prozent. Die Kleinparteien waren in allen Gemeinden chancenlos.