Vorarlberg-Wahl: Mindestens neun Parteien treten an

Um landesweit antreten zu können, müssen die Kleinparteien und Listen die Unterstützungserklärungen von 400 Wahlberechtigten (pro Bezirk 100) beibringen. Mit ihrer Unterschrift befürworten die Wahlberechtigten die Beteiligung der jeweiligen Partei an der Wahl. Einreichschluss für die Kandidaturen und Unterstützungserklärungen bei der Landeswahlbehörde ist am Freitag, 23. August, um 17.00 Uhr.

Unterschriftenjagd

Noch nicht ganz so weit - aber doch fast durch - waren am Mittwochvormittag Bernhard Amann ("Anders") und seine Mitstreiter. "Es fehlen nur noch vier Unterschriften im Bezirk Bludenz", stellte Amann fest, in den Bezirken Bregenz, Dornbirn und Feldkirch habe man die erforderliche Anzahl an Unterstützungserklärungen schon erreicht. Amann ging davon aus, dass "wir heute (Mittwoch, Anm.) positiv abschließen werden" und in weiterer Folge die landesweite Kandidatur eingereicht wird.

Vor fünf Jahren traten gleich zwölf Wahlwerber bei der Vorarlberger Landtagswahl an. Davor - in den Jahren von 1999 bis 2014 - stellten sich jeweils acht oder neun Parteien und Listen zur Wahl.