Vorarlberg: Jugendliches Trio sprengt Zigarettenautomat

Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren sowie ein 20-Jähriger haben in der Nacht auf Sonntag in Hard bei Bregenz einen Zigarettenautomaten gesprengt. Als die drei von Passanten gestört wurden, flüchteten sie ohne Beute. Das verhinderte Diebestrio wurde wenig später bei einer Sofortfahndung gefasst. Ihm werden laut Polizei weitere Straftaten zur Last gelegt.