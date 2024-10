Vorarlberg: Hund auf Bekannten gehetzt - zu 24 Monaten Haft verurteilt

Weil er im vergangenen Sommer seinen Hund auf einen Bekannten gehetzt hat, ist ein 43-Jähriger am Mittwoch am Landesgericht Feldkirch wegen schwerer Körperverletzung zu einer teilbedingten Haftstrafe von 24 Monaten verurteilt worden. Die Hundeattacke trug sich in den Bregenzer Seeanlagen zu, der 24 Jahre alte Bekannte trug schwere Verletzungen davon. Das Urteil ist rechtskräftig.

Täter und Opfer kannten einander bereits, als sie im August dieses Jahres in den Bregenzer Seeanlagen erneut aufeinander trafen. Es gab ein kurzes Gespräch, wobei unklar blieb, worum es dabei ging. Jedenfalls hetzte der 43-jährige Tunesier, der an jenem Tag stark alkoholisiert war, seinen Hund auf den anderen Mann.