Vorarlberg: Helikopter befreite 64-jährigen Wanderer aus Bergnot

Ein 64-jähriger Wanderer ist am Dienstag in Mittelberg (Kleinwalsertal) per Helikopter aus Bergnot gerettet worden. Der Deutsche verließ bei einer Tour rund um den Widderstein (2.533 Meter) für eine vermeintliche Abkürzung den markierten Weg und kam in unwegsamem Gelände nicht mehr weiter.