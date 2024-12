Winterwandern ohne Ausrüstung: 20-Jähriger in Vorarlberg gerettet

Ein 20-Jähriger ist am Montag bei einer Wanderung von Zürs in Richtung Stuben am Arlberg in Bergnot geraten. Der völlig unzureichend bekleidete Wanderer aus Deutschland - er trug lediglich Lederstiefel, eine Cordjacke sowie eine Cordhose - machte in der Dunkelheit mit Lichtzeichen auf sich aufmerksam.

Er erlitt eine starke Unterkühlung und wurde nach seiner Bergung durch die Bergrettung zu weiteren Abklärungen ins LKH Bludenz eingeliefert, informierte die Polizei.