Tödlicher Unfall in Vorarlberg: Unfalllenker wurde von Fahrzeug erfasst

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Rheintalautobahn (A14) bei Nenzing (Bezirk Bludenz) ist Donnerstagfrüh ein 23-jähriger Mann ums Leben gekommen. Als der junge Lenker nach einem Unfall aus seinem Wagen ausstieg, wurde er von einem nachkommenden Fahrzeug erfasst, so die Polizei. Er starb noch an der Unfallstelle.

Der Rumäne war gegen 4.45 Uhr in Fahrtrichtung Deutschland unterwegs, als er auf der regennassen Fahrbahn auf Höhe der Auffahrt Nenzing mit seinem Wagen ins Schleudern geriet. Er prallte gegen die Mittelleitschiene und kam in der Mitte der Fahrbahn zum Stehen. Er stieg aus, offenbar um die Unfallstelle abzusichern. Dabei wurde er vom nachfolgenden Wagen eines 48-Jährigen erfasst, der wegen der Auffahrt auf der Überholspur unterwegs war. Der Lenker dürfte den 23-Jährigen auf der Fahrbahn übersehen haben, so die Polizei.