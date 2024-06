Suchaktion nach Schweizer Sportfischer endete mit Überraschung

Ein 37 Jahre alter Schweizer hat in der Nacht auf Samstag in Rankweil bei Feldkirch eine Suchaktion ausgelöst. Der Sportfischer hatte den Notruf gewählt und laut Polizei erklärt, dass er sich im Bereich der Rankweiler Badeseen befinde und stark unterkühlt sei.

Über 80 Personen von Feuerwehr, Bergrettung, Taucher der Wasserrettung und Polizei hatten sich nach dem Notruf um 21.30 Uhr umgehend auf die Suche nach dem Anrufer gemacht. Dabei kamen Wärmebildkameras und Suchhunde zum Einsatz und am Ufer eines Sees war eine verlassene Angelausrüstung sowie zwei im Wasser treibende Angelruten gefunden worden.

Der Gesuchte konnte schlussendlich von der Polizei St. Gallen wohlauf an seinem Wohnort in der Schweiz angetroffen werden. Er gab an, dass er von seiner Verlobten abgeholt und nach Hause gebracht wurde. Seine Angelausrüstung habe er zurückgelassen.