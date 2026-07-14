SOS-Kinderdorf: Heimatort entfernt Spuren des Gründers

Nach im Vorjahr aufgetauchten Missbrauchsvorwürfen gegen den verstorbenen Gründer der SOS-Kinderdörfer , Hermann Gmeiner , hat seine Heimatgemeinde Alberschwende im Bregenzerwald nun beschlossen, den Gemeindesaal, der bisher Hermann-Gmeiner-Saal hieß, in Dorfsaal umzubenennen. Eine im Dorfzentrum stehende Büste Gmeiners soll ins Museum wandern, von der Ehrenbürgerschaft distanziere sich die Gemeinde, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.

Eine Arbeitsgruppe hatte sich zuvor eingehend damit beschäftigt, wie mit dem Andenken an Gmeiner in seinem Geburtsort umgegangen werden soll. In einem offenen Prozess wurden Vorschläge erarbeitet, auch Experten für Kinder- und Opferschutz wurden eingebunden. Am Montagabend hat die Gemeindevertretung entsprechende Beschlüsse gefasst. In Zusammenarbeit mit dem Heimatmuseum Alberschwende sollen Spuren Gmeiners aus dem öffentlichen in den musealen Raum verlegt werden: Der Gemeindesaal wird umbenannt, der bisherige Schriftzug wurde abgenommen.

Dieser wandert gemeinsam mit der zwischen Volksschule und Pfarrhaus stehenden Büste und anderen Artefakten zu Gmeiners Ehren vorerst ins Museumsdepot. Der Sockel, auf dem die Büste stand, eine Steinskulptur von Herbert Meusburger, bleibt an Ort und Stelle. Die Gemeindevertretung distanzierte sich zudem von der Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Hermann Gmeiner.