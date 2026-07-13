Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Tirol

Längenfeld: Radfahrer nach schwerem Sturz ins Spital geflogen

Ein 37-jähriger Radfahrer stürzte bei Längenfeld - an den Unfallhergang kann er sich nicht erinnern.
13.07.2026, 19:22

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein gelber Rettungshubschrauber fliegt knapp über einer hügeligen Landschaft bei klarem Himmel.

Ein Radfahrer (37) stürzte Montagmittag auf dem Weg zwischen dem Ortsteil Gries in Längenfeld und der Ambergerhütte. Er war talabwärts unterwegs.

Alpinunfall in Tirol: Hubschrauber rettet erschöpfte Deutsche

Der genaue Unfallhergang konnte bislang nicht vollständig rekonstruiert werden, da sich der 37-Jährige nicht an den Hergang des Sturzes, der etwa 50 Meter oberhalb der Langlaufloipenbrücke geschah, erinnern kann. 

Mit „Martin 8“ ins Krankenhaus geflogen

Da der Unfall von keinen Zeugen beobachtet wurde, bleiben die genauen Umstände unklar. Die Polizeiinspektion Sölden schloss ein Fremdverschulden aus.

Der verletzte Radfahrer wurde noch vor Ort durch die Bergrettung Gries erstversorgt. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber „Martin 8“ in ein Krankenhaus geflogen. 

Blaulicht Tirol Radsport
kurier.at  | 

Kommentare