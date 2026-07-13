Längenfeld: Radfahrer nach schwerem Sturz ins Spital geflogen

Ein Radfahrer (37) stürzte Montagmittag auf dem Weg zwischen dem Ortsteil Gries in Längenfeld und der Ambergerhütte. Er war talabwärts unterwegs.

Der genaue Unfallhergang konnte bislang nicht vollständig rekonstruiert werden, da sich der 37-Jährige nicht an den Hergang des Sturzes, der etwa 50 Meter oberhalb der Langlaufloipenbrücke geschah, erinnern kann.

Mit „Martin 8“ ins Krankenhaus geflogen

Da der Unfall von keinen Zeugen beobachtet wurde, bleiben die genauen Umstände unklar. Die Polizeiinspektion Sölden schloss ein Fremdverschulden aus.

Der verletzte Radfahrer wurde noch vor Ort durch die Bergrettung Gries erstversorgt. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber „Martin 8“ in ein Krankenhaus geflogen.