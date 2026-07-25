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Bregenz

Schüsse bei Cobra-Einsatz: Polizist und Verdächtiger verletzt

Der Verdächtige hatte wegen einer gefährlichen Drohung eine Amtshandlung ausgelöst.
25.07.2026, 16:12

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Ein Polizist in Uniform geht an einem silbernen Polizeiauto mit blauen und roten Streifen vorbei.

Bei einem Polizeieinsatz nach einer gefährlichen Drohung sind Samstagmittag in Bregenz zwei Männer verletzt worden. Bei den Verletzten handelt es sich nach ersten Informationen um einen Polizeibeamten und einen Mann, der wegen einer angeblichen Drohung eine polizeiliche Amtshandlung in der Vorarlberger Landeshauptstadt ausgelöst hatte.

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Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, war zu dem Einsatz auch das Sondereinsatzkommando Cobra hinzugezogen worden. Während der Amtshandlung sei es zur Schussabgabe durch die Polizei gekommen. Für den frühen Abend wurden weitere Informationen angekündigt.

Vorarlberg
Agenturen  | 

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