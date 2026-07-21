Ein 67-jähriger Motorradfahrer aus der Schweiz ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Andelsbuch (Bregenzerwald) getötet worden. Der Biker prallte auf der Bregenzerwaldstraße (L200) mit einem 73-jährigen E-Biker zusammen, der die Fahrbahn überqueren wollte. In weiterer Folge geriet der 67-Jährige auf den Gehsteig, stieß gegen ein Brückengeländer und stürzte etwa 14 Meter in die Bregenzer Ache ab.

Er starb noch am Unfallort, der 73-Jährige wurde schwer verletzt.