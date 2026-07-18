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Mindelheimer Klettersteig: Deutscher stürzt in den Tod
Ein deutscher Urlauber stürzte rund 100 Meter über eine senkrechte Felswand ab.
Ein deutscher Urlauber ist am Samstag am Mindelheimer Klettersteig tödlich verunglückt. Der Klettersteig verläuft an der Grenze zwischen Vorarlberg und Bayern. Als der Mann sein Klettersteigset aushängte, verlor er das Gleichgewicht und stürzte rund 100 Meter über eine senkrechte Felswand ab. Der Verunglückte verstarb Polizeiangaben zufolge noch an der Unfallstelle.
Der Verunglückte hatte zuvor über Kraftverlust geklagt und geäußert, den Klettersteig unterschätzt zu haben.
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