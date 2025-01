Radlerin in Vorarlberg von Lkw fünf Meter mitgeschleift

Eine 48-jährige Radlerin ist am Donnerstag in Vorarlberg von einem Lastwagen fünf Meter mitgeschleift worden. Die Frau war in Altach (Bez. Feldkirch) gegen 13.00 Uhr erfasst worden, als der 30-jährige Lkw-Lenker rechts abbiegen wollte. Dabei kam es zu einer seitlichen Kollision, die Radfahrerin wurde in der Folge vermutlich vom Auflieger des Sattelzuges mitgezogen, bis das Schwerfahrzeug schließlich zum Stillstand kam, teilte die Vorarlberger Polizei mit.