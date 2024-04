Pkw-Lenker nach Vorrangverletzung in Vorarlberg verprügelt

Wegen einer Vorrangverletzung ist am Donnerstag in Höchst (Bez. Bregenz) ein Autolenker verprügelt worden. Die beiden unbekannten Angreifer stiegen im Anschluss in ihre Pkw mit Schweizer Kennzeichen und fuhren davon. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise.