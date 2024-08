"Mutprobe": Betrunkene Deutsche stiegen in Vorarlberger Stausee

Einen Großeinsatz haben am Samstagabend zwei alkoholisierte Deutsche in Schruns im Montafon ausgelöst. Sie hatten sich bei einem Polterabend offensichtlich zu viel Mut angetrunken und waren zum Schwimmen in den Stausee Latschau der Vorarlberger Illwerke gestiegen.

Hubschrauber im Einsatz

Besorgte Passanten hatten, so die Polizei, die Rettungskette in Gang gesetzt und Feuerwehr, Wasserrettung und Notarzthubschrauber alarmiert. Durch das rasche Eintreffen der Feuerwehr Latschau konnte der Einsatz für Wasserrettung und Hubschrauber storniert werden, da beide Personen das Staubecken bereits selbstständig verlassen hatten.

Sie waren leicht unterkühlt aber unverletzt. Die Möglichkeit der Verrechnung des Rettungseinsatzes werde geprüft, so die Polizei. Wegen wegen Ordnungsstörung werden die beiden aber auf jeden Fall bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.