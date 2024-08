Motorisierter Drachenflieger in Vorarlberg abgestürzt

Ein motorisierter Drachenflieger ist am frühen Sonntagabend in Langen bei Bregenz nach einer Kollision mit einem Baum aus rund zehn bis 15 Metern Höhe abgestürzt. Der 40-jährige Pilot aus der Schweiz erlitt ersten Erkenntnissen zufolge eine Wirbelsäulenverletzung, informierte die Polizei. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert.

Der Flugunfall ereignete sich kurz vor 18 Uhr in der Parzelle Hirschbergsau in der Nähe des alten Fußballplatzes. Weshalb der 40-Jährige mit seinem Fluggerät in Kontakt mit dem Baum geriet, stand vorerst nicht fest.