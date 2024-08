Vorarlberg: 47-jähriger Wanderer stürzte 100 Meter in die Tiefe und ist tot

Ein 47-jähriger Einheimischer ist am Donnerstag in Vorarlberg beim Wandern rund 100 Meter abgestürzt und gestorben. Der Mann war gegen 16.30 Uhr in Egg (Bregenzerwald) allein von zu Hause aufgebrochen. Da er nicht wie geplant zurückkehrte, meldete seine Ehefrau die Abgängigkeit und es wurde eine Suche unter Beteiligung der Bergrettung, der Alpinpolizei, eines Polizeihubschraubers, mehrerer Suchhunde und freiwilliger Helfer ausgelöst. Am Freitag wurde die Leiche gefunden.

In der Nähe des Tristenkopfes

Der Wanderer hatte sich über die Alpe Brongen auf den Weg in Richtung Tristenkopf gemacht, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Circa 500 Meter nordöstlich des Tristenkopfes, in unwegsamem Gelände, wurde der Verunglückte schließlich am späten Vormittag entdeckt. Der Mann dürfte 100 Meter in Richtung Fundstelle abgestürzt sein.