Der bisherige Stadtvertreter Manfred Rädler (ÖVP) ist am Dienstagabend zum neuen Bürgermeister der Vorarlberger Stadt Feldkirch gewählt worden.

Unmittelbar nach seiner Wahl wurde der 59-jährige Rädler von Bezirkshauptmann Herbert Burtscher als sechster Feldkircher Bürgermeister seit 1945 angelobt. In seiner Rede versprach er vollen Einsatz zum Wohle der Bürger der 36.000 Einwohner-Stadt. Dabei sprach Rädler zahlreiche Projekte an, die alle möglichen Themenbereiche umfassten. Zum umstrittenen Stadttunnel sagte Rädler, dass weiteres Wachstum für die Stadt ohne diesen Tunnel nicht möglich sei.

Rädler wechselte von FPÖ zur ÖVP

Rädler gehört der Stadtvertretung seit 28 Jahren an und war zwischen 1996 und 2005 als Stadtrat in Feldkirch tätig, damals aber noch für die FPÖ. Bei den Gemeindewahlen 2000 und 2005 war er als freiheitlicher Spitzenkandidat angetreten. Der Bruch in der FPÖ, der zur Gründung des BZÖ führte, war für Rädler Anlass gewesen, die Partei zu wechseln.

Vor Rädlers Wahl war Matt eineinhalb Stunden lang gedankt und gewürdigt worden. Matt selbst bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen und entschuldigte sich, "wenn ich aus meiner Funktion heraus enttäuschen musste".