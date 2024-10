Mario Leiter: Von der Stadtpolizei zum SPÖ-Landesparteichef

Mario Leiter will von der Stadtpolizei Bludenz in die Vorarlberger Landesregierung. Zwar war Leiter außerhalb der Alpenstadt im Süden Vorarlbergs noch nirgends politisch tätig, doch ist der ehemalige Vizebürgermeister überzeugt, für die Vorarlberger Landtagswahl am 13. Oktober die "richtigen Themen, die richtigen Leuten und die richtige Haltung" zu haben.

Zwei Jahre später legte er auch die Führung der Stadtpartei in neue Hände. Im Oktober 2023 aber gab es an ihm kein Vorbeikommen mehr - der 59-Jährige wurde zum neuen Landesparteivorsitzenden gewählt und gleichzeitig zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2024 bestimmt.

Die Aussichten für Leiter galten als günstig, doch scheiterte er in der Bürgermeister-Stichwahl an ÖVP-Newcomer Simon Tschann - um 222 Stimmen. Der Frust saß tief.

Obwohl Leiter politisch bisher nur in Bludenz tätig war und er über kein Landtagsmandat verfügt, geht der 59-Jährige alles andere als blauäugig in den Landtagswahlkampf. In den Wochen bis zur Wahl wird Leiter eigenen Angaben zufolge täglich auf den Beinen sein, um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Von seinem Brotberuf hat er sich freistellen lassen.

So will Leiter herausfinden, wo der Schuh am meisten drückt und seine Rezepte unters Volk bringen. Sein thematisches Steckenpferd freilich ist der Wohnbau und damit verbunden die Leistbarkeit. "Unser Land kann so schön sein, aber es nützt nichts, wenn du es dir nicht leisten kannst", sagt er.