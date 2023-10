Mario Leiter mit 88,7 Prozent zum SPÖ-Chef in Vorarlberg gewählt

Leiter hatte seine Rede vor der Abstimmung mit den Worten „Es wird spannend“ eröffnet. Der 58-Jährige - er ist Kommandant der Stadtpolizei Bludenz - zeichnete seinen Lebensweg aus einfachen Verhältnissen nach, der auch eine Lehre als Einzelhandelskaufmann umfasste. Der Einstieg in die Politik erfolgte 2015, nach zwei sehr knappen Wahlniederlagen bei den Bürgermeisterwahlen in seiner Heimatstadt Bludenz hatte sich Leiter wieder aus der Politik zurückgezogen. Er sei zurückgekehrt, weil ihm so viele Menschen auf der Straße immer wieder gesagt hätten, wo der Schuh drückt, so Leiter. „Politik ist immer eine Frage der Haltung“, betonte er.

Einzug in Landesregierung als Ziel

Als Ziel formulierte er den Einzug in die Landesregierung nach der Landtagswahl 2024. „Es ist wichtig, dass man erkennt: Die Sozialdemokratie ist eine Alternative. Wir können es besser!“ Als SPÖ-Parteivorsitzender wolle er auf „Kooperation statt Konfrontation“ setzen. Die Politik müsse gemeinsam „Probleme für dieses Land lösen“, unterstrich Leiter. Das Leben müsse wieder leistbar werden, wiederholte er einige Male. Außerdem streifte er Themen wie den sozialen Wohnbau und das Gesundheitssystem, „Starterwohnungen“ für 18- bis 25-Jährige oder den Gratis-Kindergarten.

Kritik an Bundesregierung

Bundesparteichef Babler - er erhielt am Ende seiner Ansprache Standing Ovations - machte Stimmung, indem er in einer emotionalen Rede praktisch jeden Punkt des SPÖ-Parteiprogramms nannte. Rechte von Kindern und Frauen, Armut, Gesundheit und Soziales, Vermögenssteuern, ebenso wie Leiter die Teuerung und das leistbare Wohnen. In Sachen Erderhitzung warnte Babler davor, „den Kampf nach hinten zu verschieben“. Zur Regierung sagte der SPÖ-Bundesparteivorsitzende: „Das Land wird an die Wand gefahren.“