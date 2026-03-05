Lawinenwarnung aufs Handy: Skigebiet setzt neues Warnsystem ein

26 Menschen starben in der Wintersaison 2025/26 bereits unter Lawinen, laut dem "Kuratorium für Alpine Sicherheit" deutlich mehr als im langjährigen Durchschnitt: Pro Wintersaison kommen in Österreich zehn Menschen bei Lawinenabgängen ums Leben.

In der Vorarlberger Skiregion Diedamskopf versucht man einen neuen Weg, um Wintersportler vor potenziellen Gefahren zu warnen: Zwei Monate lang wurde "Avalanche Alerts" getestet, nun wurde das System im gesamten Skigebiet ausgerollt. Wie das System funktioniert Das Gelände wurde in "digitale Sicherheitszonen" eingeteilt, erläutert Geschäftsführer Stefan Lucchini. Einbezogen wurden unter anderem Lawinenlageberichte und topografische Anlaysen des Gebiets. Personen, die sich mit ihren Smartphones in einem möglichen Gefahrenbereich befinden, erhalten eine Warnung.