8 Tote bei Lawinenunglücken: "Graben, graben, graben!"

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Acht Menschen starben am Wochenende bei drei Lawinenabgängen in Salzburg und der Steiermark: Die Tourengeher aus Österreich und Tschechien waren bei Lawinenwarnstufe 3 beziehungsweise 2 unterwegs gewesen. Zwei Lawinen knapp hintereinander Dramatisch waren die Einsätze in Salzburg, wo die Bergrettung im Pongau gleich zwei Mal hintereinander ausrücken musste: Samstagmittag wurde eine Tourengeherin aus Niederösterreich (58) vor den Augen ihres Ehemannes im Bereich der Schmugglerscharte (Bad Hofgastein) von einer Lawine mitgerissen und starb. Kurz darauf wurde eine siebenköpfige Gruppe auf dem Finsterkopf am Großarl verschüttet.

Dies war, so beschreibt Gerhard Kremser, Bezirksleiter der Bergrettung Pongau, einer der herausforderndsten Tage überhaupt für seine Kolleginnen und Kollegen: "Die psychische Belastung war enorm." Einen Meter tief unter dem Schnee Speziell für die Einsatzkräfte, die als Erste beim Lawinenkegel auf am Finsterkopf eintrafen, wo am Nachmittag sieben Menschen von einem Schneebrett mitgerissen und verschüttet wurden. Jeder Einzelne von ihnen lang zumindest einen Meter tief unter den Schneemassen.

"Graben, graben, graben": Die Rufe des Einsatzleiters waren am Samstag immer wieder zu hören, berichtete Kremser, der aber auch weiß, wie schwer der Einsatz auf mehr als 2.100 Metern Höhe war. Während die Helfer an einer Stelle gruben, meldeten sich Lawinenpiepse anderswo. Chance sinkt ab 15 Minuten "Dann musst du dich fragen, fange ich hier mit der Reanimation an oder grabe ich den Nächsten aus?", beschreibt der Bergretter am Sonntag. 15 Minuten nach dem Verschütten sinkt die Chance, gerettet werden zu können, massiv. Für vier Menschen dieser Gruppe gab es aber keine Rettung mehr, sie konnten nur noch tot geborgen werden. Am Sonntag gab die Landespolizeidirektion Salzburg bekannt, wer die Opfer sind: Zwei Männer aus Tirol (63 und 65 Jahre).

Ein Mann aus Oberösterreich (53 Jahre).

Eine Frau aus der Steiermark (63 Jahre). Drei Personen überlebten den Lawinenabgang, zwei wurden verletzt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © KURIER-Grafik / Breineder

Unter den Überlebenden auch jene Frau, die als Bergführerin mit den Tourengehern unterwegs war: Bei der Gruppe handelte es sich um langjährige Mitglieder des Österreichischen Alpenvereins und erfahrende Alpinisten, die an einem Winterausbildungsprogramm teilgenommen hatten. Sie wurden schon beim Aufstieg von dem Schneebrett überrascht. "Unsere Gedanken sind bei den Familien, Freundinnen und Freunden der Verstorbenen und Verletzten", betonte Alpenvereinspräsident Wolfgang Schnabl.

Die Umstände des Unglücks werden nun untersucht. Experten des Alpenvereins prüfen, doch auch die Alpinpolizei erhebt den Sachverhalt und berichtet an die Staatsanwaltschaft Salzburg. Sie wird dann darüber entscheiden, ob sie Ermittlungen aufnimmt. "Unglück schmerzt zutiefst" „In unseren Kursen stehen Risikokompetenz und Sicherheitsbewusstsein an oberster Stelle“, versichert indes Jörg Randl, Leiter der Abteilung Bergsport im Alpenverein. "Dieses Unglück schmerzt zutiefst."