Tragödie in Salzburg: Fünf Todesopfer bei Lawinenabgängen im Pongau
Zwei folgenschwere Lawinenabgänge haben sich am Samstagnachmittag im Salzburger Pongau ereignet. Auf der sogenannten Schmugglerscharte riss ein Schneebrett einen Skifahrer mit.
Wenig später ging am gegenüberliegenden Berg, dem Gamskarkogel (2.467 Meter Seehöhe), eine größere Lawine ins Tal. Bei den beiden Lawinenabgängen kamen fünf Menschen zu Tode.
"Trotz klarer und mehrfacher Warnungen kam es am Samstag erneut zu zahlreichen Lawinenabgängen – leider mit tödlichem Ausgang", erklärte der Bezirksleiter der Bergrettung Pongau, Gerhard Kremser in einer Aussendung. „Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen. Diese Tragödie zeigt schmerzhaft, wie ernst die aktuelle Lawinenlage ist.“
Ehemann verständigte Bergrettung
Eine Skitourengeherin war im Bereich „Schmugglerscharte“ (rund 2.200 Meter Seehöhe) im freien, alpinen Gelände von einer Lawine verschüttet worden. Die Bergrettung Bad Hofgastein wurde gegen 12.30 Uhr vom Ehemann der verschütteten Frau alarmiert. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Im Einsatz waren der Rettungshubschrauber Martin 6, die Hundestaffel der Bergrettung sowie das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes und Peers der Bergrettung.
Um 14 Uhr dann der zweite Großeinsatz: Im Bereich Finsterkopf (2.152 Meter Seehöhe) im Großarltal wurden sieben Tourengeher von einer Lawine erfasst, vier Personen konnten nur noch tot geborgen werden.
Zu dem Einsatz rückten die Bergrettungen Großarl, Bad Hofgastein, Bad Gastein, Dorfgastein, Großarl und Hüttschlag aus. Seitens der Bergrettung waren insgesamt 90 Bergretterinnen bzw. Bergretter und sechs Hundeführer im Einsatz.
Weitere Lawinenabgänge verliefen glimpflich
Zur Mittagszeit wurden im Pongau weitere Lawinen von Wintersportlern ausgelöst. In Hüttschlag am Plattenkogel und in Großarl am Frauenkogel gingen Schneebretter ins Tal. Dabei sind aber keine Personen verletzt worden.
In weiten Teilen der Alpen herrscht aktuell die Gefahrenstufe 3, also eine "erhebliche" Gefahrenstufe. Dabei ist die Schneedecke an vielen Steilhängen nur mäßig bis schwach verfestigt. "Eine Auslösung ist bereits bei geringer Zusatzbelastung möglich", heißt es auf "Lawinen-Warnseite" auf oesterreich.gv.at.
Bereits am Freitag war es in Tirol zu einem tödlichen Lawinenunglück gekommen.
In der Obersteiermark kam zudem am Snowboard-Fahrer zu Tode. Der 47 Jahre alte Wiener kam im Skigebiet am Loser in der obersteirischen Gemeinde Altaussee (Bezirk Liezen) von der Piste ab und prallte gegen einen Baum.
