Lauterach: Fahranfänger erfasst Kind auf Schutzweg

In Lauterach ist ein vierjähriger Bub bei einem Verkehrsunfall auf einem Schutzweg verletzt worden. Gegen 16:53 Uhr wurde das Kind in der Lerchenauerstraße auf Höhe der Hausnummer 15 von einem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Der Vierjährige wurde mit dem Rettungswagen ins LKH Bregenz eingeliefert; er trug zum Unfallzeitpunkt einen Helm.

Überholmanöver trotz stehendem Fahrzeug

Zum Unfallzeitpunkt wollte eine Mutter gemeinsam mit ihren beiden Söhnen im Alter von vier und sechs Jahren den Schutzweg überqueren. Ein Pkw-Lenker hielt sein Fahrzeug davor an, um der Familie das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Zeitgleich näherte sich in derselben Fahrtrichtung ein 17-jähriger Pkw-Lenker, der seine Lenkberechtigung erst seit einer Woche besitzt.

Obwohl er das stehende Fahrzeug bereits aus größerer Entfernung wahrgenommen hatte, setzte er seine Fahrt fort, überholte dieses links und erfasste den vierjährigen Buben, der den Schutzweg gerade mit seinem Tretroller überquerte. Durch die Kollision wurde das Kind samt Tretroller zu Boden geschleudert und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Alle übrigen Beteiligten blieben unverletzt.