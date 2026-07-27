Von Freund überfahren: 88-Jähriger starb nach Unfall in Döbling

Ein 88-Jähriger ist in der Nacht auf Montag in Wien-Döbling nach einem Verkehrsunfall gestorben. Laut der ersten Erhebungen ließ ein 72-jähriger Mann seinen älteren Freund, den er mit einem Pkw zur Zahnradbahnstraße gefahren hatte, bei einer Garagenzufahrt aussteigen.

Als er dann das Fahrzeug von der Straße zu einem Parkplatz in der Nähe fahren wollte, dürfte in diesem Moment der 88-Jährige zu Sturz gekommen sein. Es kam zu der tödlichen Kollision.