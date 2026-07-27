Von Freund überfahren: 88-Jähriger starb nach Unfall in Döbling
Ein 88-Jähriger ist in der Nacht auf Montag in Wien-Döbling nach einem Verkehrsunfall gestorben. Laut der ersten Erhebungen ließ ein 72-jähriger Mann seinen älteren Freund, den er mit einem Pkw zur Zahnradbahnstraße gefahren hatte, bei einer Garagenzufahrt aussteigen.
Als er dann das Fahrzeug von der Straße zu einem Parkplatz in der Nähe fahren wollte, dürfte in diesem Moment der 88-Jährige zu Sturz gekommen sein. Es kam zu der tödlichen Kollision.
Wie die Landespolizeidirektion am Montag berichtete, sollen die beiden Freunde gegen 1.00 Uhr auf der Zahnradbahnstraße in Fahrtrichtung Eroicagasse unterwegs gewesen sein. Der Lenker hielt dann das Fahrzeug nahe der Garage an, um dem Begleiter beim Aussteigen zu helfen.
Nach dem Einparken wollte er den 88-Jährigen in dessen Wohnung begleiten. Laut Berufsfeuerwehr musste das Fahrzeug nach dem Unfall angehoben werden, um die Person zu befreien und dem Rettungsdienst zu übergeben, sagte Sprecher Lukas Schauer gegenüber der APA.
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