Heckenbrand in Ludesch: Mann nach Grillen im Spital
Ein Grillabend im Garten endete am Dienstagabend für einen Hausbewohner in Ludesch glimpflich, aber mit einem Krankenhausaufenthalt: In der Barxerstraße brach gegen 21.06 Uhr ein Heckenbrand aus, der mutmaßlich durch Funkenflug von einem Holzkohlegrill ausgelöst wurde. Der Mann wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht.
Funken vom Grill, Flammen in der Hecke
Dem Bericht der Polizei Vorarlberg zufolge grillte der Hausbewohner in seinem Garten mit Holzkohle, als es zu Funkenflug kam. Dieser soll den Brand in der angrenzenden Hecke ausgelöst haben, der sich rasch über deren gesamte Länge ausbreitete. Der Mann versuchte umgehend, die Flammen mit einem Gartenschlauch zu bekämpfen – ohne Erfolg.
Während er löschte, atmete er Rauch ein. Seine Lebensgefährtin alarmierte gleichzeitig die Einsatzkräfte. Aufgrund des Raucheinflusses wurde der Hausbewohner mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Landeskrankenhaus Bludenz eingeliefert.
Feuerwehr rasch vor Ort – keine Gebäudeschäden
Die Freiwillige Feuerwehr Ludesch rückte mit vier Fahrzeugen und 35 bis 40 Einsatzkräften aus und brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Umliegende Gebäude wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. An der Hecke entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Neben der Feuerwehr standen auch der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz.
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