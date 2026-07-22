Heckenbrand in Ludesch: Mann nach Grillen im Spital

Ein Grillabend im Garten endete am Dienstagabend für einen Hausbewohner in Ludesch glimpflich, aber mit einem Krankenhausaufenthalt: In der Barxerstraße brach gegen 21.06 Uhr ein Heckenbrand aus, der mutmaßlich durch Funkenflug von einem Holzkohlegrill ausgelöst wurde. Der Mann wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht.

Funken vom Grill, Flammen in der Hecke

Dem Bericht der Polizei Vorarlberg zufolge grillte der Hausbewohner in seinem Garten mit Holzkohle, als es zu Funkenflug kam. Dieser soll den Brand in der angrenzenden Hecke ausgelöst haben, der sich rasch über deren gesamte Länge ausbreitete. Der Mann versuchte umgehend, die Flammen mit einem Gartenschlauch zu bekämpfen – ohne Erfolg.

Während er löschte, atmete er Rauch ein. Seine Lebensgefährtin alarmierte gleichzeitig die Einsatzkräfte. Aufgrund des Raucheinflusses wurde der Hausbewohner mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Landeskrankenhaus Bludenz eingeliefert.