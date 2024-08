Pizzakarton statt Ortstafel: Ortschef ortet Wiederbetätigung

Der Vorfall sei der Polizei gemeldet worden, so Hards Bürgermeister Martin Staudinger (SPÖ) gegenüber dem Rundfunk. Er stellte wegen eines hinterlassenen Hinweises zudem als weiteres Delikt Wiederbetätigung in den Raum.

Staudinger, der künftig nur mehr Verkehrsschilder aus nachhaltigen Materialien in seiner Gemeinde aufstellen will, sprach in einer Aussendung am Freitag von einem "Vorreiterprojekt".

Laut dem Hersteller weist ein Bambus-Schild gegenüber einem aus Aluminium eine Emissionsersparnis von über 20 Kilogramm CO2-Äquivalente auf. Auch Farben und Folien seien umweltschonend, hieß es.