Großeinsatz: Brand in Lackierhalle in Vorarlberg

In einer Lackierhalle in Bürs (Bez. Bludenz) ist am Freitagnachmittag ein stark rauchender Brand ausgebrochen. Das Feuer wurde laut Rettungs- und Feuerwehrleitstelle kurz vor 14.00 Uhr gemeldet, die Feuerwehren rückten zu einem Großeinsatz aus. Bereits eine Stunde danach war der Brand unter Kontrolle. Derzeit seien die Einsatzkräfte noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, hieß es gegen 15.30 Uhr. Verletzt wurde niemand.