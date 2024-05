Drei schwere Unfälle mit Gleitschirmen an nur einem Wochenende

Ein 38-jähriger Mann wurde am Sonntag in Vorarlberg bei einem Unfall mit seinem Gleitschirm schwer verletzt. Der Mann stürzte kurz nach dem Start am Ludescherberg (Bezirk Bludenz) auf einen steilen Hang ab, teilte die Vorarlberger Polizei mit.

Schon am Wochenende waren zwei Paragleiter-Piloten in Vorarlberg verunglückt. Der Schirm eines 57-Jährigen war am Samstagnachmittag nach dem Start in Bezau im Bregenzerwald in einer Höhe von 15 bis 20 Metern plötzlich zusammengeklappt.