Gleitschirmpilotin krachte gegen Bergbahn: 65-Jährige ist tot

Drama in Hopfgarten im Brixental (Bezirk Kitzbühel). Eine 65-jährige Paragleiterin war beim Start gegen eine Gondel der Bergbahn Hohe Salve geprallt. Für die Frau aus Deutschland kam jede Hilfe zu spät, sie starb noch am Unfallort.

Zu dem schrecklichen Vorfall kam es laut ORF am Sonntag gegen 11 Uhr. Aus noch unbekannter Ursache geriet die Frau laut mit ihrem Paragleiter in die Nähe der Gondelbahn und prallte gegen eine Gondel. Auch mehrere Personen, die sich in der Seilbahn befanden, erlitten Verletzungen.