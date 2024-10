Gestohlene Räder im Wert von bis zu 70.000 Euro sichergestellt

In Vorarlberg wurde am Grenzübergang Höchst ein Transporter mit 27 Bikes gestoppt. Zumindest ein Teil davon war in der Schweiz als gestohlen gemeldet. Zwei Männer wurden angezeigt