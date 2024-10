"Bin mit meiner AK47 runter": Mann drohte Einbrechern mit Kalaschnikow

Der junge Mann war vergangene Woche gerade dabei, im oberen Stock des Geschäfts in Lauterach in Vorarlberg Emails zu beantworten, als er den Türalarm gehört und auf den Überwachungsvideos zwei Einbrecher gesehen hat, erzählt er gegenüber dem ORF Vorarlberg.

In der Landespolizeidirektion Vorarlberg will man diesen Fall nicht kommentieren, warnt aber davor, die Arbeit der Polizei selbst zu übernehmen. "Grundsätzlich haben es Einbrecher nur auf Hab und Gut abgesehen, man kann jedoch nicht wissen, wie reagiert ein Einbrecher in einer tatsächlichen Situation, also raten wir hier tunlichst davon ab", betonte ein Sprecher der Polizei.