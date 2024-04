Festnahme nach Bombendrohung am Feldkirchner Bahnhof

Ein 26-jähriger Mann ist nach einer Bombendrohung am Freitag in Feldkirch festgenommen worden.

Der Mann hatte in einem Anruf bei der Landesleitzentrale der Polizei am Freitagabend kurz vor 19 Uhr erklärt, er habe eine Bombe am Bahnhof Feldkirch deponiert, teilte die Vorarlberger Polizei am Montag mit. Der Bahnhof, wo sich zu dem Zeitpunkt rund hundert Personen aufhielten, sei umgehend evakuiert worden. Zudem wurde der Zugverkehr eingestellt.