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Vorarlberg

Arbeitsunfall in Lustenau: Sturz von Rohbau-Dach

Bei Arbeiten auf dem Dach eines Rohbaus in Lustenau stürzten zwei Männer mehrere Meter in die Tiefe.
19.08.2026, 09:25

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Ein gelber Rettungshubschrauber mit österreichischer Flagge am Heck fliegt vor blauem Himmel.

In Lustenau sind am Dienstagabend zwei Männer bei Arbeiten auf dem Dach eines Rohbaus mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Beide wurden dabei schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich am 18. August 2026 gegen 19.00 Uhr.

Nässe dürfte zur Ursache des Sturzes geführt haben

Wie die Polizei Vorarlberg mitteilt, waren die beiden Männer augenscheinlich mit Arbeiten auf dem Dach eines Rohbaus beschäftigt, als sich der Unfall ereignete. Befragungen ergaben, dass der 37-jährige Hausherr und der zweite, 33-jährige Mann aufgrund der Nässe ausgerutscht sein dürften – beide stürzten daraufhin mehrere Meter in die Tiefe. Der 37-Jährige und der 33-Jährige wurden mit schweren Verletzungen in das LKH Feldkirch beziehungsweise in das Kantonsspital St. Gallen gebracht.

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Großer Rettungseinsatz in Lustenau

Im Einsatz waren zwei Rettungswagen, ein Notarztteam, der Rettungshubschrauber C8 und drei Polizeistreifen.

Blaulicht Vorarlberg
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