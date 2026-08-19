Online-Anlagebetrug in Schwaz: Frau verliert fünfstelligen Betrag

Eine 39-jährige Österreicherin aus dem Bezirk Schwaz ist Opfer eines schweren Online-Anlagebetrugs geworden. Die Frau verlor dabei einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag. Bearbeitet wird der Fall von der Polizeiinspektion Schwaz.

Vom Dating-Profil zur vermeintlichen Krypto-Plattform

Der Fall begann im Juni 2026: Die Frau lernte den bislang unbekannten Täter über eine Dating-App kennen. Dieser überredete sie, Geld auf einer vermeintlichen Bitcoin-Handelsplattform anzulegen. Die Beträge wurden auf verschiedene ausländische Konten überwiesen. In der Folge täuschte der Täter ein angebliches Guthaben im mittleren sechsstelligen US-Dollar-Bereich vor.