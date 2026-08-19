Feuerwehreinsatz in Rietz: Haus steht 15 Zentimeter unter Wasser

In den frühen Morgenstunden des 19. August 2026 kam es in einem Einfamilienhaus in Rietz (Bezirk Imst) zu einem massiven Wassereintritt. Gegen 1.57 Uhr stand das Erdgeschoss des Hauses bereits rund 15 Zentimeter unter Wasser – mit stetig steigendem Pegel. Das Schließen der hauseigenen Wasserleitung zeigte dabei keine Wirkung: Der Zufluss ließ sich auf diesem Weg nicht stoppen.

Feuerwehr dreht Hauptleitung ab

Nachdem die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Silz die Situation erkannte, griff sie zu einer entscheidenden Maßnahme und drehte die Hauptwasserleitung der betroffenen Gemeindestraße ab – erst dann konnte der Wasserpegel unter Kontrolle gebracht werden. In der Folge begannen aufwendige Auspump- und Aufräumarbeiten, die bis etwa 4.00 Uhr in der Früh andauerten. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Rietz mit insgesamt 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen sowie eine Streife der Polizeiinspektion Silz.