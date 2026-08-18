Koralmstrecke: Kuhherde zwang Zug zum Stopp

Eine Kuhherde hatte sich dem vorbeifahrenden Zug genähert, ein Tier kam dem Zug dabei so nahe, dass es gestreift und dabei verletzt wurde. Wie Hofer sagt, musste ein Jäger geholt werden, um das Tier zu erlösen. Der Zug selbst wurde angehalten, bis die restlichen Tiere der Herde aus dem Gefahrenbereich gebracht werden konnten. Um etwa 16.00 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben, Passagiere kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.