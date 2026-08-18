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Oberösterreich

Pyhrnbahn-Strecke bei Kremsmünster weiterhin unterbrochen

Oberleitungsschaden nach Verkehrsunfall: Laut ÖBB ist die Pyhrnbahn-Strecke bei Kremsmünster voraussichtlich bis Dienstag um 18.00 Uhr gesperrt.
18.08.2026, 12:09

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ÖBB-Zug fährt auf elektrifizierter Strecke mit Oberleitungen und Signalen durch eine grüne Landschaft.

Nach einem durch einen Verkehrsunfall ausgelösten Oberleitungsschaden ist die Pyhrnbahn-Strecke bei Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf) am Dienstag unterbrochen geblieben. Voraussichtlich bis 18.00 Uhr seien keine Fahrten möglich, teilten die ÖBB auf ihrer Website mit. Für Fernverkehrs- und Regionalzüge bestand ein Schienenersatzverkehr im Abschnitt Rohr im Kremstal-Bad Hall - Wartberg/Krems, für S-Bahnen von Rohr im Kremstal-Bad Hall bis Kirchdorf/Krems.

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Wegen des Oberleitungsschadens war am Montagvormittag eine S-Bahn-Garnitur bei Kremsmünster liegen geblieben. Laut einem ÖBB-Sprecher wurden zehn Fahrgäste mit Hilfe der Feuerwehr in einen Autobus transferiert. Der Zug war von Linz nach Kirchdorf an der Krems unterwegs.

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ÖBB Oberösterreich
Agenturen, ehi  | 

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