Pyhrnbahn-Strecke bei Kremsmünster weiterhin unterbrochen

Nach einem durch einen Verkehrsunfall ausgelösten Oberleitungsschaden ist die Pyhrnbahn-Strecke bei Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf) am Dienstag unterbrochen geblieben. Voraussichtlich bis 18.00 Uhr seien keine Fahrten möglich, teilten die ÖBB auf ihrer Website mit. Für Fernverkehrs- und Regionalzüge bestand ein Schienenersatzverkehr im Abschnitt Rohr im Kremstal-Bad Hall - Wartberg/Krems, für S-Bahnen von Rohr im Kremstal-Bad Hall bis Kirchdorf/Krems.