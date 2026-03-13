Defekter ICE-Zug evakuiert: Unterbrechung auf Weststbahnstrecke in NÖ

Die Westbahnstrecke ist am Freitag in Niederösterreich zwischen Wien und St. Pölten vorübergehend unterbrochen gewesen. Ein ICE der Deutschen Bahn musste laut ORF wegen eines technischen Gebrechens beim Bahnhof Tullnerfeld evakuiert werden, rund 500 Fahrgäste wurden in Sicherheit gebracht. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz. Einige Garnituren wurden während der Sperre über die "alte" Weststrecke umgeleitet.

Ende Juli 2025 hatte ein defekter ICE für große Aufregung im Eisenbahntunnel Knoten Hadersdorf gesorgt. Der Zug der Deutschen Bahn war auf dem Weg nach Hamburg - aufgrund einer technischen Störung konnte er allerdings nicht mehr weiterfahren. 400 Passagiere mussten mehrere Stunden ohne Strom ausharren.