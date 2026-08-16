Ein 77-jähriger Wanderer ist am Samstag in Frastanz (Bezirk Feldkirch) in Vorarlberg rund 200 Meter über steiles Gelände abgestürzt. Der Deutsche war mit seiner Familie unterwegs, als es unterhalb der Feldkircher Hütte zu dem Unfall kam. Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung vom Team des Rettungshubschraubers C8 mittels Tau geborgen und anschließend ins Krankenhaus Feldkirch geflogen.